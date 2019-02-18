الناصري شركة صينية ستنفذ مشاريع في مجالات عدة في ذي قار

2019/02/18 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الاثنين عن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع إدارة شركة (سي جي او سي هانسوم) الصينية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات التربية و البنى التحتية ومعالجة المياه وتوريد الآليات من خلال القرض الصيني للحكومة العراقية.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الاثنين عن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع إدارة شركة (سي جي او سي هانسوم) الصينية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات التربية و البنى التحتية ومعالجة المياه وتوريد الآليات من خلال القرض الصيني للحكومة العراقية. وقال المحافظ يحيى الناصري " إن المذكرة التي تم توقيعها مع الشركة الصينية ضمن القرض الصيني تأتي بعد تحديد عدد من المناطق التي تعاني من نقص كبير في الخدمات وتحتاج الى امكانيات هندسية وفنية مختصة خارج قدرات الدوائر المحلية".

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