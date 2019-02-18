2019/02/18 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت اليوم صحيفة “الاخبار” اللبنانية المقربة من ايران ، ، باستمالة السعودية لمديري صفحات الكترونية عراقية مؤثرة في العراق ، بالتزامن مع انطلاق قناة mbc العراق، فيما اشارت الى أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للحرب الناعمة التي تخوصها المملكة في العراق حسب زعم الصحيفة.وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي تابعته اليوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يكشف عن دور السعودية في تجنيد جيوش الكترونية لدعم MBC لتحقيق هذه الغايات صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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