مدرب الوطني كاتانيتش.. يوجه نصيحة لـ

2019/02/18 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ستريشكو كاتانيتش، نصيحة للاعب اسود الرافدين ونادي الشرطة مهند علي "ميمي"، بشأن انتقاله في "الميركاتو الصيفي" المقبل."ميمي" استحوذ على

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