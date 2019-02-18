الكرملين: الولايات المتحدة في أزمة

2019/02/18 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يعد بالإمكان التكهن بتصرفات الولايات المتحدة، التي تمر بأزمة عميقة.وقال ممثل الكرملين، في حديث مع صحيفة

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