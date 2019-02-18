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نائب: حظوظ الفياض بتولي الداخلية أصبحت قوية
2019/02/18 | 17:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد : سومر نيوز 

اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الاثنين, أن التفاهمات بين تحالفي سائرون والفتح بشأن اكم...

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