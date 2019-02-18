نائب عراقي: مؤتمر وارسو محاولة لخلق فوضى في المنطقة

2019/02/18 | 17:57

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بغداد : سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف البناء أكبر كتل مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، الاثنين، أن مؤتمر وارس...

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