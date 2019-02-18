2019/02/18 | 17:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عراقي: مؤتمر وارسو محاولة لخلق فوضى في المنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
أكد النائب عن تحالف البناء أكبر كتل مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، الاثنين، أن مؤتمر وارس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عراقي: مؤتمر وارسو محاولة لخلق فوضى في المنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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