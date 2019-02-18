الرئيس النيجيري يطالب الجيش بـ«ألا يرحم» ممارسي التزوير في الانتخابات

2019/02/18 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الجيش اليوم، الإثنين، إلى “ألا يرحم” من يريدون ممارسة الغش في الانتخابات الرئاسية السبت، والتي أرجئت في اللحظة الأخيرة لأسبوع، مشيرا إلى أنهم “يعرضون حياتهم للخطر”.

وقال بخاري، المرشح لولاية ثانية، خلال اجتماع لحزبه نقل التليفزيون الرسمي وقائعه، “لقد أمرت الشرطة والجيش بأن يكونا بلا رحمة، لن نُعتبر مسؤولين عن أولئك الذين يقررون سرقة صناديق اقتراع، أو الاستعانة بمجرمين لعرقلة الانتخابات”.

وأكد الجنرال السابق، الذي حكم نيجيريا في 1983 خلال حقبة الديكتاتوريات العسكرية، “سيكون ذلك على الأرجح آخر عمل إجرامي يرتكبه” المزورون.

وأرجأت اللجنة الانتخابية المستقلة الانتخابات العامة من 16 إلى 23 فبراير/ شباط، قبل ساعات من فتح مراكز التصويت، بحجة وجود مشاكل لوجستية كبيرة.

ويتبادل الحزبان الرئيسيان، الحزب الحاكم (مؤتمر التقدميين) والمعارضة (الحزب الشعبي الديمقراطي)، الاتهام بالسعي إلى “تقويض” الانتخابات.

وأضاف بخاري، “بعد الانتخابات، يتعين علينا أن نعرف فعلا ماذا حصل”، وقال “على اللجنة أن تشرح لنا لماذا لم يتمكنوا من تنظيم هذه الانتخابات، ويتعين علينا أن نجد الفاعل”.

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