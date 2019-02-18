10 قتلى في تفجيرين متتاليين بإدلب السورية

2019/02/18 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرشيفية

قال نشطاء معارضون سوريون ومسعفون، إن تفجيرين ضربا مدينة إدلب شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في الأقل.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن التفجيرين في حي القصور وقعا خلال ساعة الذروة اليوم، الإثنين، وقتلا 13 شخصا وأصابا 25 آخرين.

بينما أوضح مركز إدلب الإعلامي، وهو تنسيقية من النشطاء، أن التفجيرين قتلا 10 أشخاص وأصابا العشرات.

ووقع الانفجار الأول، عصر اليوم، وتبعه الآخر بلحظات، وأفاد “الدفاع المدني السوري”، التابع للمعارضة، بأن أحد أفراده أصيب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة، على مدينة إدلب، كما تتمتع بنفوذ واسع شمال سوريا.

وشهدت المدينة عددا من التفجيرات في الشهور الأخيرة، وقتل وأصيب فيها عشرات الأشخاص.

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