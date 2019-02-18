نائب: السفارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة تجاه الحكومة للتطبيع مع “إسرائيل”

2019/02/18 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف عضو تحالف سائرون علي غاوي ، الاثنين، عن ممارسة السفارة الأمريكية في بغداد الضغط على الحكومة العراقية والكتل السياسية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفرض بقاء قواتها القتالية في البلاد.وقال غاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “السفارة الأمريكية في بغداد مارست ضغوطا كبيرة تجاه الحكومة وعدد من الكتل السياسية والشخصيات […]

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