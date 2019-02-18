محدث.. الذهب يوسع مكاسبه ويربح 8 دولارات

2019/02/18 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتتجاوز أرباح المعدن 8 دولارات بالتزامن مع انخفاض العملة الأمريكية وفي ظل تطورات تجارية إيجابية.





وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تطورات تجارية إيجابية؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتجه لتبني خيار إزالة التعريفات الجمركية من على السلع الصينية وذلك في حالة توصل مفاوضي الدولتين إلى اتفاق تجاري.





ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري بدء الجولة السادسة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على أن تنعقد في واشنطن تلك المرة.





ودخلت واشنطن وبكين في هدنة تجارية مدتها 3 أشهر على أن تنتهي في 1 مارس المقبل وتقتضي أن يتوقف الجانبان عن تطبيق أي تعريفات جمركية جديدة ويسعيان للتوصل إلى اتفاق تجاري خلال تلك الفترة.





وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بأكثر من 0.6% أو ما يوازي 8.20 دولار ليصل إلى 1330.30 دولار للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% في تمام الساعة 2:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل الذهب 1325.86 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% ليهبط إلى 96.719.





يذكر أن سوق العقود المستقبلية لن يشهد تسوية اليوم على خلفية عطلة رسمية في الولايات المتحدة احتفالاً بيوم الرؤساء والذي يكون الإثنين الثالث من شهر فبراير كل عام.





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