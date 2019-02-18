اليوم.. الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الرؤساء

2019/02/18 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تغلق "وول ستريت" أبوابها أمام المستثمرين اليوم الاثنين، في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الرؤساء.





وتتوقف بورصة نيويورك وبورصة ناسداك عن التداولات اليوم احتفالاً بيوم الرؤساء وهو مناسبة رسمية في البلاد يتم الاحتفال بها في الاثنين الثالث من شهر فبراير كل عام.





ومن المقرر أن تستأنف البورصة الأمريكية تداولاتها غداً الثلاثاء لتكون أولى جلسات هذا الأسبوع وسط ترقب المستثمرين للمستجدات على الساحة التجارية خاصة بعد تغريدة الرئيس دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي.





وكتب ترامب عبر تويتر أن المفاوضين الأمريكيين تمكنوا من تحقيق نتائج مثمرة خلال جولة المفاوضات التي عقدت في بكين بالأسبوع الماضي.





يذكر أن مؤشر "داو جونز" ارتفع بأكثر من 440 نقطة في جلسة الماضية ليحق مكاسب أسبوعية قوية للمرة الثامنة على التوالي في أطول موجة صعود أسبوعي منذ نوفمبر 2017.





وحقق مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" مكاسب بنسبة 1.1% و2.5% على الترتيب خلال الأسبوع المنقضي.





كما تتوقف سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة "سي.إم.إيه" ما يعني عدم وجود تسوية لعقود الذهب والنفط اليوم.





وبحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% ليهبط إلى 96.723.





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