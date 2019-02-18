إيران تعلن اعتقال 3 مشتبهين بالتورط في هجوم

2019/02/18 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلألقت السلطات الإيرانية القبض على 3 أشخاص ادعت "صلتهم بالهجوم" الذي استهدف "الحرس الثوري" قرب مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، قبل أيام.وقال بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، إن "عناصره نفذوا عمليات أمنية ضد مشتبهين في مدينتي سراوان وخاش بمحافظة سيستان وبلوشستان".وأشار البيان إلى أن "عناصر الحرس الثوري قبضوا خلال العمليات على 3 مشتبهين".ولفت البيان إلى أن "العناصر ضبطوا بحوزة المشتبهين 150 كغم من القنابل اليدوية المعدة للتفجير، و600 كغم من المواد المتفجرة وكميات من الأسلحة".ويوم السبت الماضي، اتهم الحرس الثوري كلاً من باكستان والسعودية والإمارات بـ"دعم الهجوم"، الذي وقع قرب زاهدان، المتاخمة للحدود الباكستانية، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 27 عنصراً وإصابة 13 آخرين.وطالب قائد "الحرس الثوري"، محمد علي جعفري، في تصريح صحفي، إسلام آباد بـ"الالتزام بشكل جدي بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود المشتركة".من جهتها أعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، وتقول الجماعة إنها "تدافع عن حقوق البلوش" (أقلية عرقية سنية)، وتنشط جنوبي البلاد، فيما تعتبرها طهران "تنظيماً إرهابياً".

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