2019/02/18 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة المنتصف 18- 2 - 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ApOIpVn4CjA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة المنتصف 18- 2 - 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة المنتصف 18- 2 - 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).