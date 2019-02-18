تعرف على المواد الممنوع دخولها وخروجها من العراق

واضافت الهيئة انه "يمنع دخول او خروج الادوية البشرية"، مبينة انه "يمنع ايضا دخول وخروج عدد من المواد ومنها الالعاب النارية والملابس العسكرية والادوات الجارحة والعملة بكافة انواعها وكافة انواع ادوات التصوير".
وتابعت الهيئة انه "تم منع ايضا المواد المتعلقة بالحجر النباتي ومنها نبات القطن بانواعه ونبات الحنة وعسل النحل مع الاقراص الشمعية والتبغ المعسل والشاي الايراني والسكائر التي لا تحمل تحذير باللغة العربية".
وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.انتهى/س
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