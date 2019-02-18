تعرف على المواد الممنوع دخولها وخروجها من العراق

2019/02/18 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، قائمة بالمواد الممنوعة من دخولها وخروجها من العراق، اضافة الى المبالغ المستحصلة من الطرود.وقالت الهيئة في بيان، انها "نشرت ارشادات بشأن الطرود البريدية والتي بينت فيها بانه يتم استيفاء اجور كشف عن الطرد البريدي الواحد مبلغ خمسة الاف دينار، ويتم استيفاء 10 الاف دينار رسم طابع".

واضافت الهيئة انه "يمنع دخول او خروج الادوية البشرية"، مبينة انه "يمنع ايضا دخول وخروج عدد من المواد ومنها الالعاب النارية والملابس العسكرية والادوات الجارحة والعملة بكافة انواعها وكافة انواع ادوات التصوير".

وتابعت الهيئة انه "تم منع ايضا المواد المتعلقة بالحجر النباتي ومنها نبات القطن بانواعه ونبات الحنة وعسل النحل مع الاقراص الشمعية والتبغ المعسل والشاي الايراني والسكائر التي لا تحمل تحذير باللغة العربية".

وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.انتهى/س

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