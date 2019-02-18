طاهر النونو للغد: تقدم ملموس في حوارارت حماس مع المسؤولين المصريين

2019/02/18 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، وجود تقدم ملموس في اللقاءات، التي تجريها قيادة حماس المتواجدة في القاهرة مع المسؤولين المصريين.

وقال النونو، في تصريحات لقناة الغد، إن “رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، التقى بالعديد من المسؤولين المصرييين، وبحث معهم المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل التخفيف عن الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع”.

وأضاف أن “هناك تقدما في العلاقة مع مصر بشكل مميز، والآن هناك العديد من المواد التي تدخل إلى قطاع غزة، وهي من الضرورات، التي تقوم بها مصر تجاه قطاع غزة”.

وفيما يتعلق بأزمة معبر كرم أبو سالم، قال النونو، “من الواضح أننا أمام خطوات متتالية ستقوم بها السلطة الفلسطينية لفصل الضفة عن قطاع غزة، لزيادة معاناة المواطن الفلسطيني بغزة”.

وأضاف “سنسعى حتى لا تكون هذه الخطوات بهذا الاتجاه، وسنقوم بتحرير قطاع غزة من القضبة التي كانت تتحكم في إدخال المواد الأساسية لقطاع غزة أو لادخال المواد الفاسدة”.

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