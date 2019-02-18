الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن تسريع خطوات تشكيل حكومة الاقليم

2019/02/18 | 18:10

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شفق نيوز/ اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان الاقليم، اليوم الاثنين، عن اتخاذ خطوات عاجلة لتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.وقال رئيس الكتلة اميد خوشناو في مؤتمر صحفي، بعد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كوردستان، ان الديمقراطي بانتظار تشكيل هيئة رئاسة برلمان كوردستان منذ السادس من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، مستدركا انه يأسف لعدم مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلسة البرلمان اليوم في آخر لحظة.واضاف ان حزبه ملتزم باتفاق الخامس من شباط الماضي وحالما يتقدم الاتحاد الوطني خطوة الى الامام، فان مرشحة الديمقراطي لرئاسة البرلمان ستنسحب فورا من الرئاسة ويسلم المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني.كما اضاف انه يشكر جميع القوى والاطراف المتحالفة مع حزبه لانجاح العملية.وتابع ان انتخاب هيئة رئاسة البرلمان هو المفتاح الاول لحث الخطوات نحو كوردستان قوية، حسب وصفه.تسلمت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان الجديدة مهامها بعد تحصلها على الاصوات المطلوبة خلال عملية انتخاب داخل المجلس.وانتخب برلمان كوردستان كل من ڤالا فريد عن الحزب الديمقراطي بشكل مؤقت رئيسة، وهيمن هورامي نائبا اول للرئيس، ومنى نبي قهوچي عن الكتل التركمانية سكرتير الرئاسة.وشهدت الجلسة مقاطعة من قبل الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الجاري.وقال هيمن هورامي، خلال الجلسة ان كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع الاتحاد على لاتفاق سيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد الذي بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.وحل الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

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