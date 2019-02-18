قوات سوريا الديمقراطية تطالب بإقامة محكمة دولية شرق الفرات، للبت قي مصير قادة وعناصر داعش تزامنا مع انتهاء التنظيم في المنطقة

2019/02/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الاثنين، ان قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وجهت طلبا للتحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة لاقامة محكمة دولية في شرق الفرات، للبت قي مصير قادة وعناصر داعش تزامنا مع انتهاء التنظيم في المنطقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم (18 شباط 2019) انه "حصل على معلومات من مصادر خاصة وموثوقة، عن مفاوضات تجري بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، حول محاكمة عناصر وقادة تنظيم داعش".

واضاف، ان "مفاوضات تجري على مستوى عال بين قيادة قسد من جانب، وقيادة التحالف الدولي من جانب آخر، حول طلب تقدمت به قيادة قسد، لمحاكمة العناصر والقادة في تنظيم داعش من جنسيات سورية وعربية وأجنبية، في منطقة شرق الفرات".

أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن "الاقتراح الذي تصر عليه قوات سوريا الديمقراطية، أرفق بتفاصيل تتعلق بطلب تشكيل لجان قضائية من الدول التي يتواجد مقاتلون وقادة يحملون جنسيتها، وانتقال هذه اللجان إلى شمال شرق سوريا، لعقد جلسات المحاكمة بحق المقاتلين المنتمين لهذه الدول أو من يحملون جنسياتها، ومحاكمتهم وسجنهم، بعد إنفاذ الأحكام القضائية من هذه اللجان الدولية التي تخضع لرقابة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجه الدعوة لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة داعش من سوريا، لكن معظم حلفاء واشنطن رفضوا طلب ترمب، مؤكدين ان استعادة المقاتلين ستكون على أساس مبدأ "كل حالة على حدة".

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