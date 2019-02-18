صالح: الانتصار الذي حققه العراقيون ضد داعش لفت انظار العالم

واشار صالح من خلال البيان الى ان "الانتصار الذي حققه العراقيون ضد تنظيم داعش الارهابي لفت انظار الاوساط السياسية والشعبية في العالم، مثمناً دور التحالف الدولي ومساهمته في القضاء على الارهاب".
واضاف ان "مرحلة مابعد داعش تحتاج الى جهود مكثفة من قبل الجميع، داعياً المجتمع الدولي للوقوف الى جانب العراق ومساعدته في اعادة البنى التحتية خاصة المدن المتضررة وضرورة اتباع برامج وخطط تنموية بالتعاون مع الامم المتحدة للارتقاء بواقع هذه المدن".
من جانبه، اشاد نائب رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو والوفد المرافق له بالانتصارات المتحققة ضد التنظيمات الارهابية، مؤكداً حرص بلاده على مساندة العراق في المجالات كافة".
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