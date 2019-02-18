العتبة الحسينية تكشف عن سبب افتتاح مستشفى (خاص) تابع لها واين تذهب ارباحه؟!

2019/02/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن سبب افتتاح مستشفى الامام زين العابدين عليه السلام في كربلاء.ونقل موقع الائمة الاثني عشر عن المشرف على المستشفى زهير عبد الكريم قوله، ان اجتماعا سبق افتتاح المستشفى بين مجلس ادارة المستشفى والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي توصل الى ان "نظام المستشفى لن يكون كما المستشفيات الخاصة بأجورها المرتفعة، ولن يكون مجانيا كما في المستشفيات العامة، بل الاساس هو ان تكون هناك خدمات طبية نوعية مقابل اجور مخفضة".

واوضح عبد الكريم، ان "العتبة الحسينية المقدسة تدفع شهريا اكثر من 500 مليون دينار كأجور للخدمات الطبية والكوادر ولو لا هذا الدعم لم تكن الاسعار بالشكل الحالي بل ستكون اكثر من ذلك بكثير".

واضاف، ان هناك الكثير من المبادرات لتخفيض الاجور الطبية ومبادرات لخدمات طبية مجانية بالتزامن مع ولادات وشهادات ائمة اهل البيت عليهم السلام، كما حصل في ايام الجمعة من شهر رجب، وشهري محرم وصفر، وذكرى استشهاد الزهراء عليها السلام، وعمليات القلب المفتوح للاطفال المجانية والمخفضة.

واكد ان "مشروع المستشفى غير ربحي، وحتى ان ظهرت ارباح فيتم استثمارها لتطوير المستشفى وتقديم خدمات طبية للمواطنين".

وبين عبد الكريم، ان المستشفى عمد الى اصدار بطاقة وفاء للعوائل المتعففة، مؤكدا توزيع اكثر من 250 بطاقة على العوائل المتعففة في كربلاء.

واختتم حديثه "تحملت العتبة الحسينية والمستشفى تكاليف العلاج والخدمات الطبية وفق هذه البطاقة اكثر من 125 مليون دينار تقريبا".

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