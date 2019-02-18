2019/02/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد قوات سوريا الديمقراطية يقول إنه يطلب بقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد قوات سوريا الديمقراطية يقول إنه يطلب بقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا قناة الغد.

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