7 قتلى باشتباكات في إقليم كشمير

2019/02/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصلت التوترات في أعقاب هجوم انتحاري وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث قتل 7 أشخاص، الإثنين، في اشتباكات اندلعت حينما مشط جنود هنود المنطقة بحثا عن مسلحين.

وحاصرات القوات الحكومة قرية في منطقة بولواما جنوبي الإقليم في الساعات الأولى من اليوم، الإثنين، بناء على بلاغ باختباء مسلحين هناك، بحسب مسؤولين أمنيين.

وحينما شرعت القوات في عملية التفتيش، تعرضت لهجوم بأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود واثنين ممن يشتبه في كونهم مسلحين ومدني.

وأصيب جندي آخر في المعركة، التي اندلعت بعد هجوم انتحاري وقع في 14 فبراير/ شباط الجاري، واستهدف موكبا لقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 40 جنديا في الأقل، في أسوأ هجوم ضد قوات الحكومة الهندية في تاريخ كشمير، وأنحت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان، وتعهدت بـ”رد شديد للغاية”.

وحذرت باكستان الهند من ربطها بالهجوم دون إجراء تحقيق، قائلة إنه جزء من “اللهجة والتكتيكات المعروفة” في نيودلهي لصرف الانتباه العالمي بعيدا عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.



وتدير كل من الهند وباكستان شطري كشمير، لكن كلتيهما تزعم السيادة الكاملة على الإقليم.

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