2019/02/18 | 18:16

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رويترز: قادة أمريكيون يلتقون مع قائد قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق سوريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز: قادة أمريكيون يلتقون مع قائد قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق سوريا قناة الغد.

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