2019/02/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد قوات سوريا الديمقراطية يدعو إلى بقاء حوالي 1500 من قوات التحالف في سوريا

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