2019/02/18 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / محافظ البصرة يبحث مع ممثل اممي القضايا المهمة التي تتعلق بحياة المواطن البصري

18/02/2019 17:55:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

بحث محافظ البصرة اسعد العيداني ، الاثنين ، مع الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بحياة المواطن البصري من بينها ملف المياه .

وذكر بيان لمكتب محافظ البصرة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "العيداني استعرض مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس اهم القطاعات المهمة التي تهم المحافظة والتي تماس مباشر مع حياة المواطن البصري من بينها موضوع المياه والسكن والتربية".

واضاف محافظ البصرة، ان "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ابدت استعداداها التام لدعم الشعب البصري وحكومتها المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي على كافة المستويات التي تخدم ابناء المحافظة".

من جانبها أوضحت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس ان "الامم المتحدة داعمة لكل القضايا التي تخدم البصرة"، مشيرة الى ان "زيارتها هي الاولى للمحافظة بعد تسلمها مسؤولية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق"، معربة عن "استعداداها للتعاون مع الحكومة المحلية في كل القضايا التي تخدم المدينة".

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