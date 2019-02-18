فوتيل: الجيش الأميركي لا يزال ينفذ أمر ترامب بالانسحاب من سوريا

2019/02/18 | 18:21

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الاثنين، أن الجيش الاميركي لا يزا...





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