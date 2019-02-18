يد أربيل تهزم الدغارة بدوري النساء العراقي

2019/02/18 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق اربيل النسوي لكرة اليد، اليوم الاثنين، الفوز على فرق الدغارة بفارق 18 هدفاً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء فوز نادي اربيل على نادي الدغارة بنتيجة عشرين هدفاً مقابل هدفين.

ومن المقرر ان يخوض نادي اربيل يوم غد الثلاثاء رابع مبارياته في الدوري، عندما يلتقي نادي القلعة.

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