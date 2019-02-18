2019/02/18 | 18:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية

٢٤ مارس إنطلاق فعاليات المؤتمر الاعلامي الثاني للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربي

تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط يعقد المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وانشطة مؤسسات العمل العربي المشترك،خلال الفترة 24ـ2632019 بفندق لايكو بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش القمة العربية في دورتها العادية (30) والتي ستعقد بتونس مارس المقبل.





ويهدف المؤتمر للترويج لإنجازات وانشطة مؤسسات العمل العربي المشترك، والأدوار التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها وابراز لمجال عملها واهدافها وانشطتها ومشاريعها كبيوت خبرة عربية والمساهمة في زيادة وعي المواطن العربي بأهمية العمل العربي المشترك، كما يهدف المؤتمر إلى إيجاد آليات لتفعيل الدور الاعلامي وزيادة تفاعل وسائل الإعلام العربية مع أنشطة وبرامج عمل جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتقديم قصص النجاح المتميزة من المشاريع والانشطة التي تنفذها مؤسسات العمل العربي المشترك كأذرع فنية لجامعة الدول العربية.

ومن جانبه، اوضح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ان المؤتمر الاعلامي الثاني سيناقش مجموعة من اوراق العمل من خلال سته جلسات تركز على موضوعات مختلفة “التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاقتصاد والاعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار والتنمية في المنطقة العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستقرار الامني والتنمية الشاملة في المنطقة العربية.





بالإضافة لجلسة حول التجارب والممارسات الناجحة وقصص النجاح لبعض مؤسسات العمل العربي المشترك.

يشارك في المؤتمر الإعلامي الثاني ممثلي الدول العربية والمنظمات والمجالس العربية والاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات والمثقفين العرب وغيرهم ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة وطلاب الجامعات العربية.

يذكر أن المؤتمر الإعلامي الأول عقد في العام الماضي بفندق الريتز كارلتون بالقاهرة يناير 2018، وقد لاقى حضورًا لافتًا بمشاركة جهات اقتصادية واجتماعية واكاديمية واعلامية وبعض من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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