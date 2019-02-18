اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

2019/02/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حيث يسجل نفط البصرة الخفيف / العراق اعلى الأسعار عالميا ..

سعر خام برنت

66.45 $

سعر سلة أوبك

64.28 $

سعر النفط السعودي خفيف

67.01 $

سعر النفط الجزائري

65.84 $

سعر

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