نادي النفط.. محمد داود يبتعد عن الملاعب 60 يوماً

2019/02/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي النفط الرياضي، اليوم الاثنين، مدة غياب نجمه محمد داود عن الملاعب بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة القوة الجوية، امس الاول.وتعرض داود

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