هيئة رئاسة البرلمان تطالب بتكريم الضباط والمنتسبين أصحاب الإنجازات ضد داعش

2019/02/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي، بضرورة تكريم الضباط والمنتسبين المتميزين أصحاب الإنجازات خلال عمليات تحرير المدن من داعش.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع قادة الشرطة الاتحادية لبحث احتياجات القطعات الأمنية المنتشرة في بغداد والمحافظات، والإجراءات المتبعة للحفاظ على الانتصارات، وحماية البلد من مخططات الأعداء، داعيا الى وجوب استثمار الموارد البشرية بالطرق المثلى، واستخدام التقنيات العالمية الحديثة للأجهزة الأمنية والاستخبارية لتعزيز الاستقرار، وفرض سيادة القانون، ومسك الحدود، ومحاربة الجريمة بجميع اشكالها كالخطف والمخدرات.

وحث الكعبي وسائل الإعلام على إبراز بطولات القادة المقاتلين الذين تواجدوا مع منتسبيهم في الجبهات الأمامية بمعارك العز والشرف ضد الإرهاب.

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