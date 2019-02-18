طالباني تتحدث لـ”ناس”: إنه برلمان الحزب الديمقراطي الكردستاني!

2019/02/18 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد انتقدت القيادية في الاتحاد الوطني آلا طالباني اليوم الاثنين، اختيار رئيس لبرلمان كردستان من الحزب الديقراطي في ظل غياب الاتحاد الوطني، مشيرة إلى أن نائبي رئيسة الإقليم ايضًا من الديمقراطي.وقالت طالباني في تصريح لـ”ناس” اليوم ( 18 شباط 2019) إن “الأحزاب الكردية لم تصوّت كلها على رئيسة البرلمان، حيث رفضت الجماعة […]

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