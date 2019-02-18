صور: مدير يصنع 100 رَحلة لمدرسته.. والتربية “ممتنّة”!

2019/02/18 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، الإثنين، تأهيل وصنع 100 رحلة على يد مدير إحدى المدارس في المحافظة.وقال مدير إعلام تربية ديالى سنان الربيعي في حديث لـ”ناس”، اليوم (18 شباط 2019), إن “ادارة مدرسة المواهب الابتدائية في المحافظة أطلقت حملة تطوعية و بجهود ذاتية تضمنت تأهيل 70 رحلة مدرسية وعمل 30 أخرى […]

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