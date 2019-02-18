2019/02/18 | 18:32

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فوتيل: المناقشات مع قوات سوريا الديمقراطية ليست بشأن بقاء قواتنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوتيل: المناقشات مع قوات سوريا الديمقراطية ليست بشأن بقاء قواتنا قناة الغد.

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