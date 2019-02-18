بعد مكرمة العدس..البرلمان يقرر استضافة وزير التجارة

2019/02/18 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، إعلان وزارة التجارة إضافة نصف كيلو غرام للفرد من مادة العدس في شهر رمضان بانه “تسويق إعلامي”، كاشفة عن نية اللجنة استضافة الوزير بشان مفردات البطاقة التموينية.وقال عضو اللجنة مضر خزعل لـ/ المعلومة/، إن “مفردات البطاقة التموينية بدأت تختفي شيئا فشيئا وبعض المحافظات لم تستلم لعدة […]

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