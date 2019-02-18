العمليات المشتركة: جميع قطاعاتنا العسكرية مستعدة لدخول الاراضي السورية والقضاء على تنظيم داعش

2019/02/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، اليوم الإثنين، بأن جميع القطاعات العسكرية العراقية مستعدة لدخول الاراضي السورية لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية في القضاء على تنظيم داعش.جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة عكاظ السعودية، حيث أشار بأن "هناك تنسيق بين بغداد ودمشق للقضاء على آخر فلول داعش المحاصرة قرب الحدود السورية العراقية".ونقلت الصحيفة عن رسول، قوله، إن "القوات العراقية عززت وجودها على الحدود بين البلدين مع اشتداد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش، ولا يستبعد تدخل القوات العراقية لحسم هذه المعركة"، مشيراً إلى أن "جميع القطاعات العسكرية العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مستعدة لدخول الأراضي السورية ومساعدة "قسد" في القضاء على آخر جيوب التنظيم الإرهابي".ورجح رسول، "استخدام القوات العراقية لسلاح الطيران لمطاردة الدواعش بعد موافقة سورية على دخول أجوائها"، مؤكداً أن "القوات العراقية نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات في المناطق الصحراوية التي تربط المحافظات بالحدود مع سورية لتأمين المناطق الحدودية من أي اعتداء إرهابي أو تسلل لتنظيم داعش".

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