اعتقال عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية وبيعها في بغداد

2019/02/18 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الأدوية والمتاجرة بها في العاصمة بغداد،وأوضح، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية صدقت اعترافات أفراد العصابة".

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المتهمين ألقى القب عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت بحوزتهم معدات ومكائن تستخدم في ارتكاب الجريمة كما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية المتلاعب بتواريخ صلاحياتها معدة للبيع".

وأشار إلى، ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الإجراءات كافة بحقهم بغية إحالتهم للمحكمة المختصة".



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