مجلس محافظة الديوانية يعتزم مناقشة مطالب المعلمين غدا

2019/02/18 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الديوانية الاثنين، استلام مطالب الأسرة التعليمية بعد إعلان الإضراب من قبلها، فيما تعهد بمناقشتها في جلسة يوم غد.وقال عضو مجلس المحافظة علي الخزاعي، إنه "المجلس استلم وبشكل رسمي ومن خلال نقابة المعلمين، مطالب الأسرة التعليمية في المحافظة، والتي ندعمها ونؤكد على أهمية تلبيتها".

وأضاف الخزاعي، ان "نية مجلس المحافظة مناقشة تلك المطالب في جلسة غد الثلاثاء، لغرض تنفيذ ما هو متعلق بالحكومة المحلية ورفع المطالب الأخرى للجهات المعنية في بغداد كمجلس الوزراء ووزارة التربية ومجلس النواب".

وكانت نقابة المعلمين في العراق، هددت الأحد، 17 شباط، 2019، باتخاذ خطوات تصعيدية أكبر في حال لم تستجب الحكومة العراقية الى مطالبهم.

وقال عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين في تصريح، ان "قرار نقابة المعلمين في الاضراب هو قرار شجاع ورسالة موجهة الى الحكومة بعد التدني الكبير في العملية التربوية".

واضاف، ان "هناك تأييدا سياسيا موجودا على ارض الواقع، وكذلك دعم وتأييد نقابي من قبل النقابات العربية والعالمية".

وأعرب عن امله، بان "تكون الحكومة جادة في تحقيق مطالب النقابة المشروعة والقانونية".

وأوضح، انه "في حال عدم الاستجابة سيكون هناك مجلس مركزي طارئ لاتخاذ خطوات تصعيدية أكبر".

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول العلاقات العامة في نقابة المعلمين في البصرة ورئيس قطاع الزبير شاكر رجب، استجابة جميع معلمي ومدرسي البصرة للأضراب الذي دعت له نقابة المركز.

وقال رجب في تصريح، ان "جميع معلمي ومدرسي المحافظة استجابوا للأضراب وتم تعطيل الدوام في كافة المدارس".

وهدد رجب، بإعلان اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين وأبرزها الحصول على قطع اراضي واحتساب الترفيعات واقرار قانون حماية المعلمين".

وبين، ان "عدد المعلمين في البصرة يتجاوز الـ 54 الفاً يتوزعون على مئات مدارس في عموم المحافظة".

وكانت محافظات واسط، وبابل، ومجلس كربلاء، وجهت السبت (16 شباط 2019) بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليومي الاحد والاثنين، لفسح المجال أمام المعلمين والكوادر التدريسية من أجل التعبير عن مطالبهم.

ويأتي ذلك تلبية لدعوة وجهتها نقابة المعلمين العراقيين، لتنفيذ اضراب عن الدوام في المدارس للمراحل كافة يومي 17 - 18 شباط، بسبب عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية مطالب المعلمين وفق النقابة.

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التربية فراس محمد، في تصريح، إن "اضراب المعلمين عن الدوام الرسمي ليس من شأن وزارة التربية وانما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة".

وأضاف، أن "مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع اراضي من صلاحيات الحكومة".

واشار الى، أن "المديريات العامة للتربية في عموم العراق مرتبطة مجالس المحافظات، ووزارة التربية ليس معنية بدوام المعلم او غيابة حتى توجه له عقوبة من عدمها".

ونوه الى، أن "وزارة التربية تقف بالضد من الاضراب وتعطيل الدوام الرسمي، وتحث على أن تحل هكذا امور بالحوار".



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