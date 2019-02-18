بالفيديو .. الشيخ جمال الضاري يزور جامعة الموصل ويقدم مبادرة للجامعة لاقت ترحيبا كبيرا

2019/02/18 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، مع رئيس جامعة الموصل قصي الأحمد، سبل الارتقاء بالواقع التعليمي في الجامعة، والتي تعرضت لتدمير واسع خلال عمليات تحرير نينوى من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الشيخ جمال الضاري خلال زيارته للجامعة، أن المشروع الوطني العراقي حذر سابقا من خطة الأرض المحروقة لمحاربة الإرهاب، كون داعش دمر تأريخ المدينة، فيما دمر التحالف الدولي حاضرها ومستقبلها، من خلال استهدافه البُنى التحتية وتحديدا جامعة الموصل التي تعرضت لعمليات تدمير واسعة.

وقدم الشيخ الضاري مبادرة من قبل المشروع الوطني العراقي تتمثل بتوزيع سيارات نقل داخلي لطلبة جامعة الموصل ولرئاسة جامعتها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع التعليمي لإعادة بناء المُدن المُدمرة، كونه يساهم في بناء العراق وتطويره.

من جهته رحب رئيس جامعة الموصل بمبادرة الشيخ جمال الضاري التي قُدمت للجامعة، معتبرا ما قدمه المشروع الوطني العراقي بارقة أملٍ ووعيٍ كبير ورؤية حقيقة يحملها المشروع للتغيير والإصلاح نحو الأفضل.

وأضاف، أن المبادرة هذه هي الأولى للجامعة، وهو ما يسجل للمشروع الوطني العراقي تاريخيا في وقت غابت فيه أدوار الكثيرين ممن ناشدتهم الجامعة.

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