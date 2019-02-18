سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف الدولي

2019/02/18 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفراد من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور في سوريا يوم الاحد.



تصوير: رودي سعيد - رويترز.

دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، الإثنين، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا، للمساعدة في محاربة تنظيم داعش، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، خطط سحب قواتها بالكامل.

وقال كوباني، قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يهيمن عليها الأكراد، لمجموعة صغيرة من الصحفيين في سوريا، بعد محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأمريكيين، إنهم يريدون أن يكون لديهم غطاء ودعم جوي وقوة على الأرض للتنسيق معهم.

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