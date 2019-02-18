فريق إيطالي يخسر بنتيجة 20-0 لظروف مالية

2019/02/18 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى فريق كرة قدم إيطالي خسارة قياسية، مؤخرا، إثر انهزامه أمام الخصم بعشرين هدفا دون مقابل في دوري الدرجة الثالثة، وهو ما أثار سخطا غير مسبوق وسط المشجعين.

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