نائب: لا يوجد أية اجراءات رسمية بشأن استجواب وزراء

2019/02/18 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب قصي محسن، الاثنين، عدم وجود اية اجراءات رسمية لاستجواب وزراء في حكومة عادل عبدالمهدي.

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