2019/02/18 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو..وزير التربية يرد على مطالب اضراب الكوادر التدريسية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..وزير التربية يرد على مطالب اضراب الكوادر التدريسية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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