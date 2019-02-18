أوفيني يغيب عن النصر لأسبوعين

2019/02/18 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع البرازيلي لنادي النصر السعودي برونو أوفيني عن تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ.

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وأكدت مصادر صخفية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين بسبب الإصابة، في خبر صادم لنادي النصر في هذه الفترة من الموسم.

وبهذا سيخرج اللاعب خارج حسابات مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا للقاء الغد أمام أجمك الأوزبكي في المحلق المؤهل لدوري أبطال أسيا.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وأشارت مصادر صحفية أخرى إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات الفريق غدًا بشكل رسمي، بعدما كانت مشاركته محل شك.

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

وواصل النصر السعودي استعداداته للقاء الهام وسط سرية تامة، تلك السرية التي فرضها مدرب الفريق فيتوريا.





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