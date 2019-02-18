سبعينية من غزة تحترف صناعة الخوص وتكافح لحمايتها من الاندثار

2019/02/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكاد حرفة “الخواصة”، وهي صناعة منتجات باستخدام سعف النخيل أو ما يعرف بالخوص، أن تندثر في ظل مواجهة تطورات العصر.

وفي قطاع غزة تكافح السيدة فاطمة اللحام، التي تبلغ من العمر سبعين عاما، حماية حرفتها، التي ورثتها عن آبائها من الاندثار، كما تشكل من وجه آخر مصدر رزق لها ولأسرتها.

تفاصيل أكثر في تقرير روان الصوراني مراسلة الغد من غزة.

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