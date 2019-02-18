موريسون يحذر المهاجرين الى أستراليا عبر التهريب

2019/02/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..حذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، مهربي البشر في الدول المحيطة بأستراليا من محاولة الوصول لأستراليا عبر القوارب.

وقال موريسون في رسالة متلفزة أوردها موقع “أس بي أس” الأسترالي، “لن تنجح إذا حاولت أن تأتي لأستراليا عن طريق القوارب بشكل غير قانوني، لن تنجح”.ومن المقرر أن تترجم الرسائل إلى خمس عشرة لغة وستذاع في عشر دول مجاورة لأستراليا.ونصح رئيس الوزراء المهربين بعدم إضاعة الوقت في المحاولة بالقول، “لا تجازف بحياتك أو بحياة من معك، ولا تهدر الأموال في المحاولة.”وكان البرلمان الأسترالي وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعطي الأطباء صلاحيات أكبر في نقل طالبي اللجوء المحتجزين في مخيمات ناورو ومانوس للعلاج في أستراليا.ويعتبر تمرير القانون هزيمة كبيرة للتحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون صاحب سياسة إيقاف القوارب الشهيرة.وانتقد رئيس الوزراء حزب العمال لأنه حاول “إضعاف وضر حدود أستراليا”.



وأعاد موريسون فتح مخيم جزيرة كريسماس.ونفى موريسون مساعدة خطابته التصعيدية مهربي البشر وأكد أنه “يقف بين مهربي البشر وجلب القوارب لاستراليا”.وتقع جزيرة كريسماس شمال غرب بيرث، مركز ولاية أستراليا الغربية.



وشهد مركز الاحتجاز فيها أعمال شغب وعمليات انتحار.يذكر أن السلطات الاسترالية تنتهج سياسة صارمة ترفض قطعا غدخال طالبي اللجوء الذين يريدون دخول اراضيها عبر التهريب وبطرق غير شرعية، حيث تلقي القبض عليهم وتحتجزهم في جزر نائية بالمحيط الهادئ وسط اوضاع معيشية غاية بالصعوبة.

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