الإصلاح والإعمار: الانشقاقات السياسية أدت إلى زرع انعدام الثقة بين الأطراف السياسية

2019/02/18 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار طلال الزوبعي، ان الانشقاقات السياسية وتنكيل البعض بالأخر، أدى الى زرع انعدام الثقة بين معظم الأطراف السياسية.

وأكد الزوبعي في تصريحات صحفية، وجود مواقف ينبغي ان لا يحصل تباين وخلاف عليها، وهي مصلحة الوطن والشعب، فهي رمزية الدولة، ويجب المحافظة عليها وعلى حقوق الشعب، وتعتبر خط أحمر لجميع القادة السياسيين.

ولفت الزوبعي إلى ان البعض يحاول التنكيل بالقيادات التي تسلط الضوء على الطريق الصحيح لبناء مؤسسات البلد بصورة وطنية بعيدة عن المحاصصة والفساد وجميع الامور التي تعطل بناء الدولة بناء حقيقي كي يتم استثمار هذا البناء من قبل الشعب العراقي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان يجلس الجميع حول طاولة مستديرة، وان تتكاشف جميع الاوراق والرؤى والخلافات وحلها داخليا بعيدا عن التدخلات الاقليمية.

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