2019/02/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / سرايا السلام : افشال عملية تسلل لعصيات داعش شرق الأنبار

18/02/2019 19:07:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت سرايا السلام، الاثنين، عن افشال عملية تسلل لعصيات داعش وقتل عنصرين من التنظيم شرق الأنبار.

وذكر بيان لسريا السلام تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من سرايا السلام تقتل اثنين من مجرمي داعش بعد افشال عملية تسلل على المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرق الأنبار".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من العراق.

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