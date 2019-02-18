2019/02/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأمن في هيأة الحشد الشعبي، الاثنين، عن اغلاق مقر جديد يدعي الانتماء للحشد جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".

وأضاف البيان، ان "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، لافتا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمتسمسكات قبل وصول القوات".

بغداد اليوم _ كردستان

تنشر (بغداد اليوم) السيرة الذاتية لرئيسة برلمان اقليم كردستان ڤالا فريد إبراهيم ونائبيها هيمن هورامي ومنى القهوچي، بعد التصويت على انتخابهم لهذه المناصب.

ڤالا فريد إبراهيم: رئيسة برلمان كردستان / الحزب الديمقراطي الكر

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكيم عمار الحكيم، الاثنين، وزير الصحة علاء العلوان، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال لقائنا وزير الصحة علاء العلوان أكدنا على تخفيف الأعبا

بغداد اليوم _ بغداد

دعا مفتش عام وزارة الداخلية، جمال طاهر الأسدي، الاثنين، إلى تفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود، وتطهير الداخلية من العناصر الفاسدة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "جمال طاهر الأسدي، وجه بمك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يغلق مقرًا وهميًا ابتز مواطنين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يغلق مقرًا وهميًا ابتز مواطنين جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).