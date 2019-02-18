2019/02/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني الولايات المتحدة لإبقاء 1000 الى 1500 جندي من القوات الدولية للبقاء في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم داعش.

وأعرب كوباني عن أمله في أن الولايات المتحدة ، على وجه الخصوص ، ستوقف خطط الانسحاب الكامل.

وجاءت التصريحات عقب محادثاته مع كبار جنرالات الولايات المتحدة في قاعدة جوية في شمال شرق سوريا، حيث طالب فيها بمساعدة عسكرية دائمة من التحالف الذي تقوده أمريكا.

وقال كوباني لمجموعة صغيرة من المراسلين الذين سافروا مع الجيش الأمريكي إلى قاعدة جوية في موقع غير معلوم في شمال شرق سوريا "نود أن يكون لدينا غطاء جوي ومساندة جوية وقوة على الأرض للتنسيق معنا".

وتابع "هناك مناقشات حول احتمال وجود قوات فرنسية وبريطانية تدعمهم في سوريا".

لكنه شدد على أنه يريد على الأقل "مجموعة جزئية من القوات الأمريكية" ، التي يبلغ عدد أفرادها الآن أكثر من 2000 في سوريا ، للبقاء كذلك.

وقال قائد الجيش الأمريكي جوزيف فولت ، رئيس القيادة المركزية ، بعد المحادثات مع كوباني إنه لا يزال ينفذ أمر الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية.

وقال فوتل للصحفيين "نفهم بكل تأكيد ما يريدون أن نفعله لكن بالطبع هذا ليس المسار الذي نسلكه في هذه المرحلة بالذات" بحسب ما أوردت رويترز.

وردا على سؤال حول أي مناقشات حول استمرار وجود الولايات المتحدة في سوريا، قال فوتيل "وبالتالي فإن النقاش في الحقيقة لا يتعلق بقوات الولايات المتحدة البقاء هنا.



لقد نظرنا في احتمال وجود ما يمكن أن تفعله قوات التحالف هنا ".

سوار أحمد

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