الاتحاد الوطني: اختلافنا مع الديمقراطي الكوردستاني يتمحور حول الالتزام باتفاقية 5 شباط

2019/02/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، اليوم الاثنين، أن الإتحاد الوطني مصر على قراراته السابقة، الاختلاف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمحور حول التزامه بإتفاقية 5 شباط.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نقلته شبكة رووداو الإعلامية، حيث أشار، "إننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني مصرين على القرارات التي أتخذت في السابق والمتعلقة بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، وفي الوقت نفسه نرى أن يشارك الجميع في صنع القرار بإقليم كوردستان بحسب استحقاقاته التي حصل عليها، وذلك سيحصل باتفاق سياسي مع الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني".وأضاف، "ومن هذا المنطلق نعلن عن إلتزامنا بإتفاق 5 شباط، وندعو الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن يلتزموا أيضاً ببنود هذا الاتفاق، ونؤكد للجميع بأن هذا هو مطلبنا للمشاركة في الحكومة المقبلة".مبيناً، "أن اختلافنا مع الديمقراطي الكوردستاني يتمحور حول التزامه بإتفاقية 5 شباط والذي تم التوقيع على بنوده بين الطرفين".

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